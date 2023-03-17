Інтенсивність бойових дій досі надзвичайно велика, стрілецький бій триває цілодобово.

На Бахмутському напрямку росіяни, всупереч повідомленням про нібито оточення українського міста-"фортеці", вимушені частково переходити до оборонних дій.

Як заявив в ефірі телемарафону солдат-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади Юрій Сиротюк ("Мамай"), який знаходиться під Бахмутом, українським силам вдається зменшити можливість ворога атакувати.

"На кожну атаку ворога йде наша контратака. Кожне просування ворога дається йому дуже болюче з величезними втратами. Минулого тижня ворог пер шалено, атаки, здається, носили максимальний характер. Ворог поспішав, погрожував, розказував що, Бахмут оточений, скидав немилосердно у бій своїх солдатів. Зокрема, на нашій ділянці фронту, яку контролює наша 5 окрема штурмова бригада, бої були максимально інтенсивні. Вони ворога виснажили, знекровили. І дійсно станом на вчора, на сьогоднішню ніч інтенсивність артилерійського вогню зменшилася. Ворог в основному на нашій ділянці використовує мінометний вогонь і касетні боєприпаси. … На нашій ділянці потрошки намагаємося його відтискати. Тому ворог вже мусить переходити до частково оборонних дій, використовувати загороджувальний вогонь, касетні боєприпаси", – зазначив боєць.

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Водночас військовий наголосив, що зменшенням інтенсивності вогню спостерігається, якщо порівнювати саме з минулим тижнем. Загалом ситуація залишається вкрай важкою.

"Тут, де я стою, над головою десь приблизно в щохвилини прилітає ворожа міна. Тут вже немає жодного живого місця, жодного живого будинку. Інтенсивність надзвичайно велика. Стрілецький бій триває цілодобово", – каже він.

Боєць також зазначає, що ворог вимушений або відвести війська, аби поповнитися, або привести нові сили. З наявним ресурсом техніки та живої сили ворог, за словами "Мамая", "активних атакувальних дій таке враження, що вести не може". Водночас солдат наголосив, що про "снарядний голод" не йдеться.

"Ворог хоче далі використовувати тактику вогневого вала тобто знищувати все живе навколо. Вони кажуть про [снарядний] голод. Ми маємо розуміти, що тут в них голоду точно немає. Він тут точно зберігає багатократну перевагу над використанням нашої артилерії", – впевнений "Мамай".

"Мамай" також акцентував, що ворог знову почав дуже активно використовувати авіацію на цьому, однак його зухвалу поведінку приструнює збиття літаків українськими силами.

"Вдалося збити один з літаків російських, тому ворог зараз знову боїться залітати сюди впритул. Вони вирішили залучити авіацію, як раніше залучали танки з закритих позицій - фактично як артилерію. … Ми знайшли для цього засоби протидії, зараз ми розуміємо, намагаємося виявити літаків літаки на підході, намагаємося збивати. Тому вони зараз напевно знову будуть змушені витягувати свої літаки, діяти з відстані. Це дуже дорога забавка - втратити літак в бою", – каже солдат.

Ситуація в Бахмуті - що варто знати

Впродовж останніх кількох місяців тривають спроби окупантів захопити місто Бахмут на Донеччині. Завдяки героїчним діям наших захисників взяти "фортецю" не вдається. Ворог зазнає значних втрат (вони сягають 30 тисяч окупантів, найбільше – серед "вагнерівців") та не полишає надії отримати контроль над містом.

Наразі спільна позиція українського військового командування полягає в тому, аби посилювати цей напрямок, знищувати окупанта максимально. Про це, як повідомляв президент України Володимир Зеленський, відбувалася розмова під час засідання Ставки.

Інститут вивчення війни (ISW) констатує, що російські окупанти втрачають наступальний потенціал в Бахмуті, демонструючи найнижчі за останні три місяці темпи просування. Британська розвідка також стверджує, що російські сили виснажені настільки, що навіть локальні наступальні дії зараз неможливі.

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