Окрім цього, окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь" у Маріуполі артилерією та танками,

На Луганщині ворог продовжує спроби взяти під контроль Рубіжне. Також окупанти готуються до наступу на Сєвєродонецьк та Лиман.

Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

7 травня російські військові знову провели артилерійські обстріли та ракетно-бомбові удари із застосуванням оперативно-тактичної авіації на окремих напрямках. Ворог намагався взяти під контроль населений пункт Олександрівка, проте усі спроби завершилися для окупантів поразкою.

"На Донецькому напрямку ворог зосередив основні зусилля на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на населені пункти Лиман та Сєвєродонецьк", - повідомили у Генштабі.

Окрім цього, окупанти продовжують блокувати підрозділи Сил оборони у районі заводу "Азовсталь" в Маріуполі. Ворог проводить штурмові дії, для цього він використовує артилерію та танки.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що поранена 15-річна дівчина вивезла на авто з Попасної чотирьох дорослих.

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