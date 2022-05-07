Через нову ворожу атаку в Луганській області зруйновано десятки будинків, зазначив голова Луганської військової адміністрації.

В Луганській області є багатоповерхівки, де зараз живуть лише по одній людини, але існують випадки, коли не виїхали десятки сусідів - по них росіяни і б’ють.

Упродовж п’ятниці, 6 травня, окупанти 24 рази відкривали вогонь, зруйнували чи пошкодили 36 будинків, написав очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай в Telegram.

За його даними, у після ворожої атаки у Лисичанську два будинки не підлягають нікому відновленню - це ознака "руського миру".

"…Житлові райони Луганщини 24 рази обстрілювали росіяни…: багато пошкоджень в Гірській, Попаснянській громадах та Сєвєродонецьку, продовжуються обстріли "Азоту"… 11 будинків вони зруйнували в Золотому, 10 - в Попасній, п’ять багатоповерхівок - в Сєвєродонецьку, який під щільним вогнем опинявся двічі за день, чотири - в Рубіжному...", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Спочатку окупанти скидали бомби на військові об'єкти, а потім атакували і цивільних, зокрема, в населених пунктах Луганської області.

4 травня стало відомо, що внаслідок обстрілу супротивником селища Михайлівка поблизу Рубіжного загинув священник.

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