Наразі лінія фронту на Півдні проходить в Херсонській області. Саме звідти росіяни стріляють градами.

Російські війська надалі намагаються закріпитися на адміністративних кордонах Херсонської області. Про це свідчать останні дії ворога.

За оновленими даними Генштабу ЗСУ, насамперед те, що російські окупанти регулярно проводять поповнення особового складу та техніки саме у цьому напрямку.

Так, на Південнобузькому напрямку російські війська утримують визначені рубежі. Окупація здійснюється силами підрозділів зі складу Південного військового округу.

"Противник не полишає спроб закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області", – зазначають у Генштабі.

Тут додають, що ворог активно поповнює запаси живої сили та техніки, а також намагається забезпечити живучість власних пунктів управління.

"На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської області окупанти використовують приміщення аграрних підприємств, об'єкти енергетичної та соціальної інфраструктури, центральні райони населених пунктів", – кажуть у Генштабі.

Також українські воїни відзначили випадки, коли ворог веде бойові дії в цивільному одязі.

Про те, що ворог не збирається легко здавати позицій на Сході та Півдні Генштаб розповідав ще 9 квітня. Тоді ж у відомстві повідомили, що українські захисники відтісняють ворожі війська з Херсонського напрямку.

Водночас сьогодні вночі росіяни обстріляли низку сіл у Херсонській та Дніпропетровській областях – Трудолюбівку, Кошове Мар'янське, Нововоронцовку та деякі інші. За словами голови Військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, зараз лінія фронту на Півдні проходить в Херсонській області. Саме звідти росіяни стріляють градами.

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