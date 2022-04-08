Продовжується формування та перекидання на територію України додаткових російських резервів.

Російські війська хочуть закріпитися на адміністративних кордонах Херсонської області. Також залишається високою ймовірність нанесення ракетно -авіаційних ударів по Україні з території Республіки Білорусь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

З метою оволодіння ключовими населеними пунктами на Донеччині противник веде наступальні дії за підтримки артилерії і авіації.

Він зазначає, що для нанесення ракетно-бомбових ударів по цивільних та військових об'єктах в Донецькій області минулої доби залучалися три російські бомбардувальники Су-24 М.

За його словами, основні зусилля російське командування зосереджує на формуванні наступального угруповання для ведення бойових дій у східній операційній зоні.

"Метою наступу було, є і залишається встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей", - зазначив Мотузяник.

За його словами, ворог перегруповується і намагається відновити боєздатність, щоб сформувати угруповання для наступу в Донецькому напрямку.

"Зокрема, у визначені райони переміщуються підрозділи, виведені з Поліського та Сіверського операційних районів. Продовжується формування та перекидання на територію України додаткових російських резервів", - сказав речник Міноборони .

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