Серед знищених 40 одиниць ворожої техніки - танки, броньовані машини, артсистеми тощо.

Морські піхотинці за тиждень знищили майже 40 одиниць ворожої техніки та ліквідували 285 російських окупантів.

Про це повідомляє Командування ВМС ЗСУ. Серед знищених техніки - танки, броньовані машини, артсистеми тощо.

"За минулий тиждень нашим військовим вдалось знищити: 285 окупантів, 21 одиницю бойових броньованих машин, 12 танків, 2 одиниці автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки, два засоби протиповітряної оборони та 9 артилерійських систем", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, Військово-морські Сили ЗСУ разом з побратимами у складі угрупувань докладають усіх зусиль із забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи.

Зокрема, за минулий тиждень в рамках "зернової ініціативи" 27 суден покинули українські порти на борту яких було понад 1 млн тон зерна та інших продуктів харчування.

Втрати РФ в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, українські військові за минулу добу, 9 лютого, успішно ліквідували 730 російських загарбників, які насмілилися вторгнутися на нашу землю. Сили оборони України нищать не лише живу силу путінської армії, а й ворожу техніку - кілька десятків одиниць залізяччя вже нікуди не поїде.

Експерти моніторингової групи Oryx підрахували, що Росія втратила величезну кількість своїх танків із початку повномасштабного вторгнення в Україну - 1688 одиниць.

Зокрема, на українському фронті знищено 1000 російських танків, 544 - захоплені бійцями ЗСУ, 79 - пошкоджені, 65 - покинуті путінськими військовими. За підрахунками Oryx, загальні втрати росіян у техніці становлять майже 9,1 тис. одиниць. Втрати України - 2 тис. 934 одиниці техніки.

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