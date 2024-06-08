Частину "шахедів" російські війська запускають з Криму.

Начальник прес-центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук пояснив, чому Сили оборони не б'ють по мису Чауда в окупованому Криму, звідки РФ запускає "шахеди" по Україні.

"Така ж ситуація складається з ОТРК "Іскандер-М", наприклад. Це мобільні платформи та, відповідно, визначити конкретне місце знаходження у конкретний період часу досить складно. У тому й сенс цих мобільних платформ, що їх складно підловити. Як і будь-яку систему залпового вогню, наприклад. Так, над цим постійно йде робота. І багато чого залежить від ситуаційної обізнаності. А це, нагадаю, окупована територія, глибокий ворожий тил станом на зараз. Тому, відповідно, діставати подібну інформацію досить складно", – пояснив Плетенчук в ефірі телемарафону.

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Напередодні Плетенчук прокоментував інформацію Міноборони Британії стосовно того, що РФ намагається захистити Кримський міст баржами. За словами речника ОК "Південь", такий підхід не є чимось новим і Україна раніше вже мала досвід обходити подібні загородження.

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На думку німецького військового аналітика BILD Юліана Рьопке, російська армія втрачає багато танків через маленьку помилку, якої припускаються водії бронемашин. Йдеться про люк, який екіпаж забуває закрити після того, як евакуюється з підбитої техніки.

Тим часом речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що російські окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони України в районі Вовчанська Харківської області. Попри це, українські захисники наразі утримують більшу частину міста.

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