Внаслідок обстрілу бойовиків воїн дістав несумісне з життям вогнепальне поранення.

У зоні проведення операції Об'єднаних сил у неділю, 22 серпня, загинув лейтенант Юрій Михайлов.

Про це 23 серпня повідомили у 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

"Із сумом повідомляємо, що вчора при несенні служби о 15:15 на взводному опорному пункті від ворожої кулі загинув лейтенант Юрій Олександрович Михайлов. Непоправна втрата для країни, для армії, для родини, друзів та побратимів", - йдеться в повідомленні.

За словами побратимів по службі, Юрій був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України, гідно й відповідально ніс службу та мав багато планів на майбутнє.

Командування та особовий склад бригади висловили співчуття родині бійця.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова