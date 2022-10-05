Цієї ночі українські захисники знищили шість іранських дронів-камікадзе Shahed-136.
Про це у своєму Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Уночі 5 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136. Шість дронів-камікадзе знищено зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил на півдні країни", - йдеться у повідомленні.
Атака на Білу Церкву дронами-камікадзе - важливі новини
Як повідомляв УНІАН, вночі російські окупанти атакували Білу Церкву на Київщині дронами-камікадзе. Внаслідок ворожої атаки на об'єктах інфраструктури виникли пожежі, постраждала одна людина.
Довідка УНІАН. У середині серпня стало відомо, що Іран продав РФ тисячу своїх дронів.
23 вересня МЗС України за дорученням президента позбавило посла Ірану акредитації, а також наказало суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу Посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.
Останнім часом росіяни часто атакують Одеську та Миколаївську області дронами-камікадзе.
Як заявила начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, підрозділи Протиповітряної оборони знищують дрони-камікадзе іранського виробництва вдвічі частіше, ніж вони досягають мети.