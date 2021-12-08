До цього переліку увійшли не лише загиблі безпосередньо на фронті, а й ті, які померли згодом внаслідок отриманих поранень.

З початку російської агресії внаслідок поранень загинули 4 тис. 488 українських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив головний спеціаліст відділу обліку та збереження місць пам’яті Українського інституту національної пам’яті Владислав Куценко.

Він підкреслив, що до сформованого інститутом переліку входять не лише військові, які загинули безпосередньо на фронті, а й ті, які померли згодом внаслідок отриманих поранень.

"Тому наша цифра точно не співпадає з цифрою Міноборони... Це 4 тис. 488 загиблих", - зазначив Куценко.

Читайте такожЗеленський: українці в голові не мають ідеї нападати на РосіюЯк повідомляв УНІАН, у березні 2021 року в Організації Об'єднаних Націй (ООН) заявляли, що з початку війни на Донбасі - з квітня 2014 року - загинули понад 3,3 тис. цивільних осіб.

Окрім того, за даними ООН, від середини квітня 2014 року до кінця червня 2021 року загалом жертвами війни на Донбасі стали від 42 500 до 44 500 осіб.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла в жовтні, що внаслідок агресії РФ в Україні загинули 158 дітей, понад 3 000 - отримали поранення.

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Автор: Антоніна Доломанжи