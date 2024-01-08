За попередніми оцінками, вартість одержаних даних може складати 1, 5 мільярди доларів.

Українська розвідка отримала секретні дані з російського підприємства ООО "Специальный технологический центр" ("СТЦ"), де є перспективні військові розробки. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що на "СТЦ" виготовляють БПЛА "Орлан" різних модифікацій, цілу низку засобів радіоелектронної боротьби й розвідки, іншу військову продукцію.

Вказане російське підприємство перебуває під санкціями з 2016 року. На його потужностях виробляють військове обладнання та техніку, що використовується армією РФ у війні проти України.

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"Масив переданої для ГУР МО України інформації містить документацію на 194 номенклатурні одиниці: креслення, технічні завдання, патенти, програмне забезпечення тощо - йдеться як про наявні, так і перспективні військові розробки", - зазначили в управлінні.

За попередніми оцінками, вартість одержаних 100 гігабайт секретних даних даних може складати 1,5 мільярди доларів.

"Це суттєвий удар по терористичній Москві: вказаний архів уже використовується в цілях зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави-агресора", - зазначається в повідомленні.

Розвідники розповідають, що отримати закриту інформацію одного із критично важливих підприємств ВПК РФ вдалось завдяки ефективній взаємодії з патріотичними представниками громадянського суспільства та медіа спільноти.

Як повідомляв УНІАН, у січні Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про завданню ворогу чергових втрат, здійснивши рейд на територію Бєлгородської області РФ.

У ГУР зазначали, що у зв’язку з почастішанням випадків диверсій з боку росіян й заради захисту цивільних українців, які проживають у громадах поблизу державного кордону та страждають від атак агресора, наші воїни-розвідники реалізували комплекс спеціальних дій.

Відповідно до здобутих розвідданих, на російських позиціях у Грайворонському районі Бєлгородської області вище керівництво окупаційної армії РФ запланувало перевірку через невдоволення й скарги тамтешнього особового складу кепськими умовами служби.

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