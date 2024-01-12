Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, на що наразі здатен російський військово-промисловий комплекс та як на нього впливають санкції.
В ефірі телемарафону він відповів на запитання щодо того, як розвідка оцінює спроможності російського ВПК, і чи мають росіяни можливість його поглиблювати. "Вони намагаються над цим працювати, але стикаються з низкою обмежень. Санкції в цьому випадку працюють і створюють додаткові складнощі. І по сучасній оптиці, електроніці, схеми, мікрочіпи – це те, з нестачею чого стикається ворог. Він намагається налагоджувати схеми "сірого" імпорту або відвертої контрабанди. В цілому Росія сьогодні крупний контрабандист озброєння у світі", - розповів Юсов.
Водночас, зауважив він, в питанні розробок сучасних високотехнологічних озброєнь росіяни мають складнощі. "Разом з тим технологічна база, ще пострадянська, залишається. І певні спроможності, і що стосується розконсервації, модернізації, виробництва артснарядів, зокрема, у них є. Це не покриває потреби фронту і повномасштабного вторгнення в Україну, але намагаються мобілізувати і відтворювати те, що багато років руйнували самим режимом", - сказав речник ГУР.
Також на запитання щодо того, що росіяни б’ють по Україні, зокрема й північнокорейськими балістичними ракетами, та чи має розвідка розуміння щодо того, в яких обсягах Північна Корея передала росіянам балістику, і що ще вона передала, Юсов зазначив: "Що іще передала – ми розуміємо. І ця інформація вже також звучала. Тобто сам факт оборонної співпраці неприхований характер носить. І так постачання артснарядів, БК, снарядів для реактивних систем залпового вогню, мін – це те, що мало факт і підтвердження".
Стосовно балістики він зауважив, що озвучена раніше інформація відома, але наразі продовжується збір даних та дорозвідка для того, щоб у подальшому можна було детальніше проаналізувати ситуацію.
Крім того, на запитання щодо країн, які можуть підсилювати російський ВПК, речник зазначив, що "навіть Іран, якщо ми говоримо про публічність, тут достатньо стриманий: він досі нічого публічно і не підтверджував".
"Відома офіційні співпраця і на початку повномасштабного вторгнення з Білоруссю: що стосується і постачання певної номенклатури озброєння, і снарядів, і ремонту техніки. Але в цілому країн, урядів, які офіційно готові підтримувати державу-агресора, державу-терориста і режим Путіна, і Російську Федерацію, мається на увазі, - їх обмаль. Тобто навіть найближчі соратники публічно цураються такої підтримки і намагаються уникати підтвердження цього", - сказав Юсов.
ВПК Росії: останні новини
Як повідомляв УНІАН, днями президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі є чіткі свідчення гальмування "оборонки" РФ, тому необіхдно повністю заблокувати схеми, завдяки яким санкції обходять.
Нещодавно у розвідці розповіли, що їм вдалося отримати доступ до секретних даних російського підприємства ООО "Специальный технологический центр" ("СТЦ".