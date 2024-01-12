У ГУР зауважують, що продовжується збір даних та дорозвідка щодо питання постачання Північною Кореєю балістичних ракет Росії.

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, на що наразі здатен російський військово-промисловий комплекс та як на нього впливають санкції.

В ефірі телемарафону він відповів на запитання щодо того, як розвідка оцінює спроможності російського ВПК, і чи мають росіяни можливість його поглиблювати. "Вони намагаються над цим працювати, але стикаються з низкою обмежень. Санкції в цьому випадку працюють і створюють додаткові складнощі. І по сучасній оптиці, електроніці, схеми, мікрочіпи – це те, з нестачею чого стикається ворог. Він намагається налагоджувати схеми "сірого" імпорту або відвертої контрабанди. В цілому Росія сьогодні крупний контрабандист озброєння у світі", - розповів Юсов.

Водночас, зауважив він, в питанні розробок сучасних високотехнологічних озброєнь росіяни мають складнощі. "Разом з тим технологічна база, ще пострадянська, залишається. І певні спроможності, і що стосується розконсервації, модернізації, виробництва артснарядів, зокрема, у них є. Це не покриває потреби фронту і повномасштабного вторгнення в Україну, але намагаються мобілізувати і відтворювати те, що багато років руйнували самим режимом", - сказав речник ГУР.

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Також на запитання щодо того, що росіяни б’ють по Україні, зокрема й північнокорейськими балістичними ракетами, та чи має розвідка розуміння щодо того, в яких обсягах Північна Корея передала росіянам балістику, і що ще вона передала, Юсов зазначив: "Що іще передала – ми розуміємо. І ця інформація вже також звучала. Тобто сам факт оборонної співпраці неприхований характер носить. І так постачання артснарядів, БК, снарядів для реактивних систем залпового вогню, мін – це те, що мало факт і підтвердження".

Стосовно балістики він зауважив, що озвучена раніше інформація відома, але наразі продовжується збір даних та дорозвідка для того, щоб у подальшому можна було детальніше проаналізувати ситуацію.

Крім того, на запитання щодо країн, які можуть підсилювати російський ВПК, речник зазначив, що "навіть Іран, якщо ми говоримо про публічність, тут достатньо стриманий: він досі нічого публічно і не підтверджував".

"Відома офіційні співпраця і на початку повномасштабного вторгнення з Білоруссю: що стосується і постачання певної номенклатури озброєння, і снарядів, і ремонту техніки. Але в цілому країн, урядів, які офіційно готові підтримувати державу-агресора, державу-терориста і режим Путіна, і Російську Федерацію, мається на увазі, - їх обмаль. Тобто навіть найближчі соратники публічно цураються такої підтримки і намагаються уникати підтвердження цього", - сказав Юсов.

ВПК Росії: останні новини

Як повідомляв УНІАН, днями президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі є чіткі свідчення гальмування "оборонки" РФ, тому необіхдно повністю заблокувати схеми, завдяки яким санкції обходять.

Нещодавно у розвідці розповіли, що їм вдалося отримати доступ до секретних даних російського підприємства ООО "Специальный технологический центр" ("СТЦ".

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