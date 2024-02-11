Це явище набирає системного характеру.

Головне управління розвідки підтвердило, що російські окупаційні війська почали використовувати на захоплених територіях України термінали Starlink.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в коментарі РБК-Україна заявив, що це не поодинокі випадки - явище починає набирати системного характеру.

"Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами даних пристроїв. Це починає набирати системного характеру", - розповів речник.

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Війна в Україні - використання Starlink

Днями українські військові написали в соціальній мережі Х про те, що РФ почала використовувати системи Starlink на фронті. Раніше це були поодинокі випадки, з зараз це стало масово.

Американський військовий портал Defense One також підтвердив це. Термінали РФ закуповує через треті країни. Сама компанія днями заявила, що не веде бізнес в РФ і робота Starlink на російській території просто заблокована. Втім, Москва щонайменше може використовувати ці системи на території України, вважає Брайан Кларк, старший науковий співробітник Інституту Гудзона.

Росія може просто надати помилковий GPS-сигнал на термінал Starlink, щоб він подумав, що користувач перебуває на підконтрольній Україні території.

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