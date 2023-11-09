Останні 10 років Сталін очолює список найбільш видатних людей всіх часів і народів з точки зору населення Росії.

Тільки 9% українців вважають, що Сталін був великим вождем. В той же час 72% так не вважають, а ще 18% вагаються.

Такі дані опитування, проведеного 29 вересня-9 жовтня 2023 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). В КМІС зазначають, що ставлення до постаті Сталіна є одним з показників, що характеризують рівень декомунізації у суспільстві.

Кількість тих, хто вважають Сталіна великим вождем, збільшується з Заходу на Схід (Захід – 6,2%, Центр – 7.,1%, Південь – 9,6%, Схід – 15,4%). З віком кількість тих, хто вважають Сталіна великим вождем, трохи збільшується, але несуттєво (від 9% у віці 18-29 років до 12% у віці 70 років і старші), різниця за освітою дуже незначна.

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В КМІС зазначають, що у 1991 році, відразу після проголошення незалежності України, тих, хто вважали Сталіна великим вождем було 27%. Далі цей відсоток зростав і у 2002 таких було 39%. Соціологи зазначають, що у цей період зростав також рівень бідності і, можливо, це демонструє певне розчарування населення України у тих змінах, які відбулися. У 2021 році 16% опитаних вважали Сталіна великим вождем

В КМІС порівняли ставлення до Сталіна в Україні і Росії, аналізуючи результати дослідження російської незалежної недержавної дослідницької організація "Левада-Центр", яку примусово внесено до реєстру некомерційних організацій Росії, що виконують функції іноземного агента.

Якщо в 1991-1992 роках Сталіна вважали великим вождем 27% українців і 29% росіян, то в 2016 році – відповідно 23% і 28%, у 2021 - 16% і 56%, то в 2023 році – 9% і 54%.

В КМІС зазначають, що якщо в 2012 році в Україні і Росії приблизно однакова частка населення позитивно ставилися до Сталіна, то далі в Україні загалом ставало менше симпатиків радянського диктатора, а в Росії - навпаки, стрімко зростала прихильність до нього, і зараз більшість населення мають позитивне ставлення. У Росії між 2012 і 2023 роками частка тих, хто позитивно сприймають Сталіна, зросла з 28% до 63%.

Також в Росії , за даними того ж Левада-центру, останні 10 років (з 2012) Сталін очолює список найбільш видатних людей всіх часів і народів з точки зору населення Росії.

Довідка. Упродовж 29 вересня-9 жовтня 2023 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Опитання було проведене методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 1010 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). Опитування не проводилося з громадянами закордоном.

Порівняння Путіна зі Сталіним

У травні 2023 року аналітики розкрили, чому Путін постійно змінює військове керівництво і діє як Сталін.

В листопаді 2023 року у ЄС Путіна порівняли зі Сталіним.

"Російські втрати дуже важливі, але Росія може поповнювати сили. Вона готова принести в жертву навіть більше людей. До Путіна Сталін був переконаний, що кількість сама собою є джерелом якості, коли людське життя не має значення і не цінується", — сказав Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель.

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