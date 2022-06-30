У Білорусі вивчають можливість проведення прихованої мобілізації населення.

У Білорусі вивчають можливість проведення прихованої мобілізації населення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують перебувати у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. За наявною інформацією, військовими комісаріатами зазначених областей вивчаються можливості проведення прихованої мобілізації населення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у період з 28 червня по 16 липня у Гомельській області Білорусь планує проведення військових зборів з військовозобов’язаними. У Генштабі не виключають проведення демонстративних і провокаційних дій підрозділами збройних сил Білорусі в прикордонних з Україною районах та ведення розвідки.

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