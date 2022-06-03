Зберігається загроза завдання ракетних ударів з території республіки.

Білорусь проводить ротацію підрозділів спецпризначення в прикордонних з Україною районах.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні в Facebook.

"На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля Збройних сил Республіки Білорусь зосереджені на посиленні охорони державного кордону. Одночасно відбувається ротація підрозділів спецпризначення в прикордонних з Україною районах. В ході перевірки бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь проведено збори фахівців зв'язку та інженерно-технічного складу", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що загроза завдання ракетних ударів з території Білорусі як і раніше залишається.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що днями в Білорусі в прикордонних з Україною районах здійснювали мінування лісових доріг, об'їзних шляхів та мостів.

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