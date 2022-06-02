Загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі зберігається, попередив Генштаб армії України.

На Волинському та Поліському напрямках триває оснащення білоруських військових сучасними зразками озброєння та військової техніки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"...На Волинському та Поліському напрямках триває оснащення окремих підрозділів збройних сил республіки Білорусь сучасними зразками озброєння та військової техніки. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни...", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися на територію України.

Ворожі війська, зокрема, наступали й з Білорусі. Населені пункти України також не раз обстрілювали з білоруської території.

Пізніше стало відомо, що у Гомельській області Білорусі упродовж червня-липня заплановані "мобілізаційні навчання". Увечері 1 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Поліському та Волинському напрямках зусилля білоруської армії зосереджені, у тому числі на веденні розвідки.

В Україні не раз говорили про те, що Білорусь може вступити у війну з Україною на боці РФ.

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