На Волинському та Поліському напрямках триває оснащення білоруських військових сучасними зразками озброєння та військової техніки.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"...На Волинському та Поліському напрямках триває оснащення окремих підрозділів збройних сил республіки Білорусь сучасними зразками озброєння та військової техніки. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни...", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися на територію України.
Ворожі війська, зокрема, наступали й з Білорусі. Населені пункти України також не раз обстрілювали з білоруської території.
Пізніше стало відомо, що у Гомельській області Білорусі упродовж червня-липня заплановані "мобілізаційні навчання". Увечері 1 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Поліському та Волинському напрямках зусилля білоруської армії зосереджені, у тому числі на веденні розвідки.
В Україні не раз говорили про те, що Білорусь може вступити у війну з Україною на боці РФ.