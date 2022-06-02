На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил Білорусі зосереджені на посиленні заходів щодо охорони державного кордону.

Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил Білорусі зосереджені на посиленні заходів щодо охорони державного кордону. Одночасно, здійснюється мінування лісових доріг, об’їзних шляхів та мостів у прикордонних з нашою державою районах. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі зазначили, що на Сіверському напрямку ворог активних дій не проводив. Відзначається переміщення артилерійських та мотострілецьких підрозділів, що перебували в районах відновлення.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Генштаб ЗСУ назвав цілі російських окупантів на найближчу перспективу. РФ передбачає зосередження зусиль на окремих ключових напрямках фронту, і зокрема на сході та півдні України.

Вас також можуть зацікавити новини: