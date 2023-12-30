Мешканців міста закликали перебувати в укриттях.

Харків знаходиться під ударом російських окупантів.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, перші звуки вибухів було чути о 18:59, а вже на 5 хвилин їх було кілька. "У Харкові серія вибухів. Мінімум пʼять", - повідомив він у Телеграм-каналі.

Крім того, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав гомадян перебуват в укриттях. "До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів!", - зауважив він.

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Удар по Харкову 29 грудня

Російські окупанти вранці 29 грудня завдали масованого удару по Харкову. Окупанти завдали понад 20 ударів, попередньо – ракетами С-300.

"В результаті двох хвиль ворожих ударів зафіксовано руйнування і пошкодження складських і виробничих будівель, транспортного депо, підприємства. В одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Поруч знайдені уламки російської ракети", - повідомив тоді голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.