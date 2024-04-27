На летовище після вибуху поїхали карети швидкої допомоги.

Кущевська - військовий аеродром на околиці станиці Кущевська в Краснодарському краї внчі приймав "кару небесну".

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, "пролунало декілька потужних вибухів, було піднято гвинтокрили та з землі намагались збити".

"Збивали у підсумку над територією аероднрому. Після "горел камиш" на аердором поїхали швидкі, під'їзди в напряму було перекрито військовими", поділився подробицями він.

У свою чергу губернатор Краснодарщини Веніамін Кондратьєв повідомив, що значних ушкоджень та постраждалих немає. "Збито понад 10 безпілотників у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах. Намагалися атакувати НПЗ та об'єкти інфраструктури", - написав він у телеграм-каналі.

У свою чергу голова Слов'янського району, де розташований однойменний нафтопереробний завод, повідомив, що на підприємстві внаслідок атаки було пошкоджено колону ректифікації.

При цьому, російські ЗМІ з посиланням на міноборони РФ повідомили, що вночі їхня ППО збила 66 українських БПЛА над територією Краснодарського краю,а ще два збили над окупованим Кримом.

Удари по Краснодарському краю РФ

В ніч на 17 березня українські дрони атакували Слов’янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. За даними джерел УНІАН, це стало результатом операції СБУ спільно з Силами спецоперацій та Силами безпілотних систем ЗСУ.

"Вже можна говорити про успішний результат - зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю", - зазначило тоді джерело.

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