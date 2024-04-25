За його словами, удари по російських стратегічних об'єктах у глибокому тилу будуть продовжуватися.

Україна має намір збільшити атаки на об'єкти в глибокому тилу Росії, очікуючи постачань західного озброєння.

Про це заявив начальник штабу оборони, командувач збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін в інтерв’ю Financial Times, визнавши, що країна зіткнулася з "важкою" боротьбою з активним російським наступом.

Радакін зауважив, що похмура "картина" війни не враховує більш тривалих тенденцій на користь Києва. До них належать останні пакети військової допомоги від США та Європи, дедалі успішніші далекобійні удари України та "повна неспроможність" Москви перекрити життєво важливий експорт зерна Києвом через Чорне море.

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Британський адмірал наголосив, що люди повинні припинити "вітати Росію" і вірити, що вона "якимось чином має великі переваги".

Під час майже шестимісячної перерви у фінансуванні Києва США, російські війська продовжували завдавати ударів по Україні з важкої артилерії, ракет і безпілотників, досягаючи при цьому деяких обмежених територіальних здобутків.

Щоб перехопити ініціативу, українські командири благали Захід надати більше далекобійної високотехнологічної зброї. Київ також намагався завдати все більш амбітних ударів усередині Росії по виробничих потужностях та енергетичній інфраструктурі.

В якості значного стимулу для України Вашингтон погодився надати ATACMS, таємно відправивши партію на початку цього місяця. Джейк Салліван, радник з національної безпеки США, у середу заявив, що тепер, "оскільки у нас є додаткові повноваження та гроші", буде надіслано більше озброєння.

"Я вірю, що це змінить ситуацію", - сказав він.

Але після тривалих дебатів президент США Джо Байден все ж наказав своїй команді в Білому домі забезпечити, щоб ATACMS використовували лише на території України.

Натомість Радакін не висловлював жодних сумнівів щодо українських атак і диверсій у Росії.

"Оскільки Україна отримує більше можливостей для ведення далекого бою, її здатність продовжувати все більше глибоких операцій (на території РФ - УНІАН) стане характерною рисою", - сказав Радакін, додавши, що ці атаки "безперечно мають ефект".

Цього тижня уряд Великої Британії збільшив військову допомогу Києву до 3 мільярдів фунтів (3,7 млрд доларів). Британція підписала довгострокові контракти з постачальниками оборонної промисловості.

"Можна жаліти, чому це (довгострокові контракти - УНІАН) не відбулося раніше, але на деякі речі потрібен час. Ідея про те, що інвестування в оборонну промисловість Великої Британії неетична, є образливою", - сказав Радакін, говорячи про екологічні, соціальні та управлінські інвестиції.

Адмірал сказав, що ці довгострокові контракти на постачання дозволили Міністерству оборони Великої Британії глибоко розібратися у своїх власних арсеналах і передати Києву більше можливостей, включаючи понад 1600 ударних ракет і ракет ППО, а також ще один транш Storm Shadow великої дальності.

Після місяців невизначеності щодо стратегії Заходу в Україні Радакін з оптимізмом коментував тенденцію в НАТО більше витрачати на оборону. Україна також вважає, що останній раунд підтримки значною мірою допоможе стабілізувати становище, що погіршується.

"Росія змогла завдати більш ефективних ударів на великій відстані, ніж минулого року", - визнав адмірал.

Радакін також відкинув критику, що Захід не мав загального плану щодо того, як допомогти Києву досягти перемоги, а натомість лише надав йому достатню військову допомогу, щоб запобігти поразці.

"Не чекайте, що хтось публічно скаже: "Це план А, В і С". Деякі елементи військового підходу України будуть приховані, деякі з них будуть продиктовані тактичною чи оперативною перевагою, а деякі також залежатимуть від більш фундаментальних аспектів", – сказав він.

Атаки на територію РФ - деталі

У ніч проти 24 лютого жителі російського Липецька заявили про звуки вибухів у місті. За словами городян, було видно дим в районі Новолипецького металургійного комбінату. Згодом стало відомо, що удар безпілотниками по металургійному комбінату у Новолипецьку в РФ організували одразу дві українські спецслужби: СБУ та ГУР.

Цієї ночі нафтові об'єкти на території РФ атакували ударні безпілотники. На території міста Липецьк упав дрон, в Смоленській області горіла нафтобаза, а у Воронежі палав НПЗ.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов стверджував, що БПЛА впав у промисловій зоні міста Липецька, але жертв немає. На місці працювали екстренні служби.

Водночас губернатор Смоленської області Василь Анохін повідомив, що у регіоні атакували нафтобазу. Через це сталося загоряння на паливно-енергетичних об'єктах у двох районах області.

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