Ще 8 літаків зазнали суттєвих пошкоджень.

Служба безпеки України разом з військовими та Силами оборони України успішно здійснили атаку на аеродром Морозовськ у Ростовській області Російської Федерації, внаслідок якої знищено щонайменше 6 літаків.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили проінформовані джерела. Зокрема, на аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

За даними джерел, саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати керовані авіаційні бомби по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

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Як наголосили джерела, результати спільної спецоперації вражають - знищено щонайменше 6 військових літаків РФ, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень. Окрім техніки, близько 20 військових у лавах російських загарбників стали "двухсотими" чи "трьохсотими".

"Це важлива спецоперація, яка значно скоротить бойовий потенціал рашистів", - зазначає джерело в СБУ.

Що відомо про вибухи у Морозовську

У ніч на п'ятницю, 5 квітня, гучні вибухи пролунали у Морозовську Ростовської області. Як відомо, там дислокується військовий аеродром окупантів.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що Морозовськ нібито атакували 40 безпілотників. Зранку Міноборони РФ заявило, що збило вночі 53 "київські" БПЛА. Також в мережі поширювався ролик про те, як росіяни зафіксували вночі "дрон з музикою".

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