СК РФ оголосив про підозру жительці Луганської області.

Слідчий комітет РФ підозрює в організації вибуху в будинку топ-генерала "ЛНР" Юрія Афанасьєвського мешканку Луганської області.

Її затримали і вибивають перші "зізнання" щодо спроби замаху на колаборанта, пише пропагандистське видання "РИА Новости".

"Жінка, яка влаштувала замах, затримана і надала зізнавальні свідчення", - підтвердили в СК.

Відзначається, що 3 вересня підозрювана передала Афанасьєвському телефон, в якому знаходилася вибухівка. Вона здетонувала після активації пристрою, стверджує ЗМІ.

"Чоловік і його син отримали травми, зараз вони в лікарні, їхньому життю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

Замах на Афанасьєвського - головні деталі інциденту

Нагадаємо, інформація про спробу замаху на Юрія Афанасьєвського з'явилася в УНІАН вранці 5 вересня. За даними наших джерел, "главу" митної служби "ЛНР" спробували підірвати у власному будинку.

За попередніми даними, до спецоперації проти колаборанта причетна Служба безпеки України. Джерело також нагадало, що свого часу Афанасьєвський "прославився" тим, що став "фінансистом" глави "ЛНР" Леоніда Пасічника.

Незадовго до цього інциденту в тимчасово окупованому Енергодарі українські партизани також підірвали штаб "ОМОНу". Діяльність з ліквідації російських окупантів та колаборантів триває.

Вас також можуть зацікавити новини: