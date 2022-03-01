Момент того, що відбувається потрапив на відео.

У Мелітополі місцеві жителі голими руками зупинили ворожу колону з російськими окупантами.

Про це повідомляє "Громадське радіо".

"Мелітополь в Запорізькій області. Цивільні без зброї блокують колону російської техніки. Скандують: "Окупанти", - йдеться в описі до відео.

Варто відзначити, що в кадрі видно, як російські загарбники намагаються залякати місцевих жителів, стріляючи в повітря. При цьому українці не злякалися і продовжили "витісняти" ворогів зі своєї території.

- Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 1, 2022

Нагадаємо, раніше в Мелітополі місцеві мародери обнесли магазини в центрі міста.

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