У Мелітополі жителі виганяють окупантів / twitter.com/KrimRt
У Мелітополі місцеві жителі голими руками зупинили ворожу колону з російськими окупантами.
Про це повідомляє "Громадське радіо".
"Мелітополь в Запорізькій області. Цивільні без зброї блокують колону російської техніки. Скандують: "Окупанти", - йдеться в описі до відео.
Варто відзначити, що в кадрі видно, як російські загарбники намагаються залякати місцевих жителів, стріляючи в повітря. При цьому українці не злякалися і продовжили "витісняти" ворогів зі своєї території.
- Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 1, 2022
Нагадаємо, раніше в Мелітополі місцеві мародери обнесли магазини в центрі міста.