Деталі особистого життя головний донецький терорист не афішує.

У мережі спливло сімейне фото ватажка самопроголошеної "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна.

Читайте такожОкупанти "ДНР" вирішили привласнити нерухомість українців, що покинули регіонЗнімок опублікував Telegram-канал donetchanyn. Терорист Пушилін на ньому зображений зі своєю дружиною і двома доньками.

Раніше сам ватажок бойовиків розповідав, що у нього три доньки.

Що відомо про сім'ю терориста Пушиліна

Два роки тому дружина Пушиліна "засвітилася" в Росії із сумочкою вартістю $2,79 тис. під час бійцівського турніру, де ватажок бойовиків Пушилін зустрічався із Сурковим.

ЗМІ дізналися, що Пушилін і його сім'я живе в будинку донецького бізнесмена Сергія Хановича в Донецьку.

За даними ЗМІ, дружину Пушиліна звати Олена. З нею він познайомився на першій роботі в компанії "Солодке життя".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко