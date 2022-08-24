Україна закликала партнерів змусити Росію дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права.

Судилище над українськими військовополоненими назавжди закріпить за Росією статус держави-терориста, а за росіянами - клеймо варварів.

Про це йдеться у заяві на сайті Міністерства закордонник справ України.

Україна вже повідомила міжнародним партнерам, що РФ збирається судити захисників та захисниць Маріуполя.

"Будь-яке судилище над військовополоненими стане грубим порушенням Статуту ООН, ІІІ Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 1949 року та Додаткового протоколу І, злочином проти основоположних норм і принципів міжнародного права, назавжди закріпить за Росією статус держави-терориста, а за росіянами - клеймо варварів", - йдеться у заяві.

У МЗС відзначили, що Кремль проводить ретельну та цілеспрямовану підготовку до вчинення цього військового злочину.

"Анонсоване РФ судилище є нікчемним і неправомірним. Всі оборонці Маріуполя є комбатантами і після затримання стороною супротивника їм надається і гарантується статус військовополонених та відповідне поводження, згідно з положеннями міжнародного гуманітарного права, зокрема ІІІ Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року та Додаткового протоколу І", - відзнають у Міністерстві.

Україна закликала міжнародних партнерів засудити незаконні дії РФ та змусити Росію дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права.

Крім того, усе пов'язане з підготовкою та організацією можливого судилища документується.

"Кожен воєнний злочинець, задіяний у цьому процесі - від виконавців у Маріуполі до організаторів у Кремлі - понесе найсуворішу відповідальність, скільки би часу це не зайняло", - підкреслється у заяві.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що суд над українськими воїнами у Маріуполі відріже Росію від переговорів.

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