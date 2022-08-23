За його словами, Кремль це робить для "внутрішнього ринку".

Так званий "суд" над захисниками "Азовсталі" стане черговою краплею в чаші.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи планування судилища над українськими військовополоненими в Маріуполі.

"Якщо судилище відбудеться, то питання переговорів до виходу на межі 1991 року буде закрите. Надалі буде тільки військовий шлях до повернення наших територій під контроль нашої країни", - підкреслив Жданов.

За його словами, мотивація Кремля в організації цього "судилища" не піддається логіці.

"Якщо ви хочете розуміти логіку РФ, подивіться на те, що 95% Росія робить для внутрішнього ринку і тільки 5% для зовнішнього. Це судилище, яке вони намагаються влаштувати, це 95% для внутрішнього ринку", – сказав експерт.

На думку Жданова, інші 5% Росія залишає для того, щоб в черговий раз показати Україні і світу, що російська влада не підпорядкована жодним міжнародним правилам і не боїться покарання.

"Вони думають, якщо ми не здамося, вони будуть робити все, що захочуть. Але вони не розуміють, що ми далі читаємо цю фразу: якщо ми здамося, з нами буде ще гірше", - пояснив Жданов.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня в українській розвідці попередили, що на День Незалежності України окупанти планують провести "судилище" у приміщенні Маріупольської камерної філармонії.

У Головному управлінні розвідки Міноборони зазначили, що під час показового "судилища" над полоненими захисниками "Азовсталі" окупанти можуть завдати по приміщенню точковий ракетний удар.

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