Україна не терпітиме знущання зі своїх героїв.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що суд над українськими воїнами у Маріуполі остаточно унеможливить будь-які переговори з Росією.

Про це він сказав під час свого вечірнього відеозверенння.

Очільник держави прокоментував повідомлення у засобах масової інформації про те, що загарбники готують в окупованому Маріуполі декорації для "абсолютно гидкого й абсурдного судилища" над військовополоненими українськими захисниками.

"Хай там що собі думають окупанти, хай що планують, реакція нашої держави буде абсолютно зрозумілою. Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей, міжнародних правил заведуть у ці декорації... Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала", - сказав Зеленський.

Президент відзначив, що Україна не терпітиме знущання з героїв та захисників свободи українського народу від загарбників.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня окупанти почали збирати тюремні клітки на сцені філармонії в Маріуполі.

Мер міста Вадим Бойченко повідомив, що загарбники хочуть влаштувати показове судилище над українськими військовополоненими на День Незалежності України.

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