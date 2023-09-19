Втрати серед особового складу російських окупантів справді великі.

У Кремлі розглядають сценарій оголошення повноцінної публічної мобілізації росіян на війну проти України. Це пов'язано з великими втратами окупантів на фронті.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі інформаційного марафону. Водночас він нагадав, що мобілізаційні заходи на території так званої Російської Федерації не припинялись.

"Вони тривають. І попри те, що людина, схожа на Путіна, звітує про кількість добровольців, які поповнюють лави окупаційної армії, звичайно, це не так. Мобілізаційні заходи жорсткі і репресивні. Законодавство закручується з акцентом на примус до участі у Збройних силах РФ. І те, що ми сьогодні спостерігаємо - продовжується набір гарматного м'яса", - наголосив Юсов.

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За його інформацією, в Росії щомісяця мобілізують кілька десятків тисяч осіб - більше 20 тисяч.

"Розглядається сценарій повноцінної публічної мобілізаційної хвилі. З того, що ми зараз бачимо на лінії фронту, у бійню вводяться ті підрозділи, введення яких планувалося на пізню осінь або зиму. Тобто, втрати серед особового складу окупантів справді великі. І сценарії повноцінної, а не прихованої мобілізації, воєнно-політичним керівництвом держави-агресора розглядається", - сказав Юсов.

Втрати Росії на війні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських загарбників з 24 лютого 2022 року по 19 вересня 2023 року орієнтовно склали вбитими 273 тисяч 460 осіб, у тому числі 520 минулої доби.

Зокрема, на півдні внаслідок ударів ЗСУ було знищено понад 20 російських загарбників і купу їхньої техніки.

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