18 батальйонно-тактичних груп окупантів повністю втратили свою боєздатність.

Україна знає про всі плани РФ, а війну хочуть продовжувати тільки Путін і Шойгу.

Про це розповів голова управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"18 батальйонно-тактичних груп повністю втратили свою боєздатність, ще 13 повністю знищені. 31 батальйонно-тактична група за два тижні фактично втратила боєздатність. Це страшні втрати, яких у росіян ніколи ще не було", - заявив він.

Він заявив, що розвідці відомі майже всі плани РФ.

"Як тільки у великих кабінетах зароджуються якісь ідеї, ми відразу про них знаємо. Ще раз кажу, будь-які спроби захопити Україну військовим шляхом - вони проваляться", - сказав Буданов.

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