У Києві лунають вибухи, водночас на Київщині вже є збиті цілі.

В ніч проти неділі, 28 травня 2023 року, російські окупаційні війська вчергове випустили по Україні дрони-камікадзе. В більшості областей оголошено повітряну тривогу. У низці регіонів, зокрема, на Київщині працює ППО.

"Київська область! Загроза застосування ворогом БПлА. Сили ППО вже працюють! Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників! Перебувайте в укриттях до закінчення тривоги!" – попередили в Київській обласній військовій адміністрації.

Водночас у Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО. Вибухи у столиці підтвердив і мер Києва Віталій Кличко.

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"Вибухи в Києві. Інформація уточнюється. Подробиці – згодом. В області працює ППО, є збиті цілі", – написав він.

Пізніше Кличко додав, що вибухи пролунали зі сторони Житомирського напрямку. На місце виїхали відповідні служби.

Станом на 02:20 повітряна тривога оголошена в Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Волинській, Хмельницькій, Рівненській та Чернівецькій областях.

Оновлено: У Харківській області – відбій повітряної тривоги.

У Печерському районі Києва, попередньо внаслідок потрапляння уламків, сталося загорання даху будинку. У КМВА наголосили, що інформація щодо постраждалих уточняється.

Оновлено 02:35: "Вибухи в Соломʼянському районі. Служби прямують на місце. В Святошинському районі працює ППО. В Печерському районі пожежа на даху 9-ти поверхового будинку внаслідок падіння уламків БПЛА. Всі служби прямують на місце", – повідомив Кличко.

Крім того, вибухи і пожежа зафіксовані в Голосіївському районі столиці.

"На Київ іде наступна хвиля БПЛА", – наголосив Кличко.

Оновлено 02:42: "В Голосіївському районі падіння уламків на територію АЗС. Постраждалі – попередньо троє осіб, за попередніми даними одна особа загинула. Інформація уточняється. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях!" – повідомили в КМВА.

Водночас Кличко наголосив, що сили ППО знищили вже понад 20 БПЛА, що рухалися на Київ. Але на столицю йде нова хвиля дронів.

Пізніше в КМВА додали, що в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків виникло займання даху ТРЦ. Також виникла пожежа на території будівництва. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Оновлено 02:57: "У Соломянському районі столиці, внаслідок падіння уламків БПЛА біля приміщення однієї з АЗС, госпіталізували жінку 35-ти років. Та загинув 41-річний чоловік", – повідомив Кличко.

Крім того, у Соломʼянському районі, уламки БПЛА влучили в 7-поверхову нежитлову будівлю. Сталося руйнування частини стіни та виникла пожежа на 3 поверсі. Рятувальники працюють на місці.

Оновлено 03:09: У Києві знову працює ППО.

Кличко заявив, що групи БПЛА рухаються на Киів зі сторони Вишгородського району (Іванкова) та з півдня області.

"Частина дронів вже перетнула адмінкордон області. На Вишгородщині вже працює ППО", – додав він.

Крім того, тривога поширилася на Тернопільську та Івано-Франківську області.

Оновлено 03:17: "Служби виїхали на виклик з повідомленням про пожежу на підприємстві в Голосіївському районі", – заявив мер столиці Віталій Кличко.

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Удари РФ по Україні

27 травня росіяни обстріляли Харківщину. Під ворожим вогнем опинився Купʼянськ, там загинув місцевий мешканець. Ворог також гатив по Циркунах, поранено жінку.

Крім того, окупанти вдарили по Гуляйполю на Запоріжжі. Під завалами будинку знайшли чоловіка.

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