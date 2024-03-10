Партизани зазначають, що в Сімферополі дедалі частіше можна побачити машини, що перевозять загиблих військових, із табличками "Груз-200".

Активісти партизанського руху АТЕШ розповіли про переміщення мобільних крематоріїв у Сімферополі.

Як наголошується в повідомленні в Телеграм-каналі руху, у Сімферополі дедалі частіше можна побачити машини, що перевозять загиблих військових, з табличками "Вантаж-200". Крім того, активісти зафіксували і переміщення пересувних крематоріїв - на вул. 60 років Жовтня, а також на проспекті Вернадського.

"Втрати російської армії вже тривалий час, досягають пікових значень. Основною причиною є знамениті "м'ясні штурми". Уже давно очевидно, що владі й командуванню абсолютно плювати на кількість жертв. Цифри вони завжди занижують. Для цього використовують різні способи, і мобільні крематорії - один з основних. Немає тіла, немає справи", - зазначають в АТЕШ.

Відео дня

Робота партизанів - що відомо

В АТЕШ розповіли, що "кадирівців" нишком знімають зі штурмів для розграбування шахти "Бутівка", розташованої в Донецькій області. Крадіжкою міді займається підрозділ "Ахмат-Восток".

Також раніше агенти руху АТЕШ розповіли, що окупанти активно використовують руїни "Азовсталі" для дислокації своєї бойової авіації. Звідти вони залучаються для бойових завдань.

Вас також можуть зацікавити новини: