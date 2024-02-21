Партизани з'ясували, що машини заїжджають на територію шпиталю колонами.

Сімферопольський військовий шпиталь забитий повністю. Туди везуть поранених і вбитих загарбників з двох найгарячіших напрямків.

Як повідомляє партизанський рух "АТЕШ", військовий транспорт заїжджає на територію військового госпіталю по вулиці Жуковського колонами практично цілодобово. Основна причина шаленого напливу поранених та вбитих - нещодавні штурми в Авдіївці та на Запорізькому напрямку.

"Госпіталь буквально забитий повністю. Тіла в основному везуть у КАМАЗах через те, що їх надто багато", - повідомляє агент "АТЕШ".

Втрати окупантів - актуальні дані

Збройні сили України минулої доби, 20 лютого, ліквідували ще 1130 російських окупантів. Як повідомляв Генштаб, станом на сьогоднішній ранок загальні втрати РФ у війні проти України зросли до 406 080 осіб.

Нещодавно об'єднаний прес-центр Сил оборони таврійського напрямку офіційно оприлюднив втрати окупантів за 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції. Щоб захопити невеличке місто, ворог поклав 47 186 осіб.

Росіяни в шоці від масштабів втрати свого війська під час штурмів Авдіївки Донецької області. Це місто стало найбільшим кладовищем для окупантів.

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