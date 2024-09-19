Є озброєння, яке ворогу важко відновити.

Наступ Третьої штурмової бригади на Харківщині має декілька цілей і задач. Загалом йдеться про знищення сил та засобів, а також оборонних позицій, які противник побудував "досить непогано".

"Тобто, наразі вони їх втратили. А це означає для них неможливість більш-менш стабільної оборони. Тобто, вони перебувають в стані, в якому вони не знають точно, чи зможуть тими ж силами утримувати позиції, якщо у нас знову будуть контрнаступальні дії. Тобто, їхні наступальні дії – це частково і оборонний характер. І, по-друге, це знищення російських сил та засобів. Бо навіть якщо подивитись наші тижневі звіти, то наразі у нас збільшилось і досить непогано йде знищення бронетехніки, а це головне", - повідомив в ефірі Українського Радіо речник Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

Як пояснив представник бригади, росіяни можуть відновити піхоту, адже у них "по факту стоїть резерв за резервом, це безкінечний ресурс". FPV-дрони і артилерія по БК – це також у противника" безкінечний ресурс". Однак цього не можна сказати про бронетехніку та артилерійські установки, оскільки їхньому ВПК важко це відновлювати. Саме тому це важливі цілі для українських військових.

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Одна із задач операції Третьої штурмової полягала в тому, щоб скувати силу 20-ї армії РФ. В результаті наступальних дій наші воїни досягли у цьому успіхів.

"Треба розуміти просто, що у нас завжди на 1 бригаду мінімум 1 дивізія, а по факту буває і 2 дивізії. Тобто сили ворога значно переважають нас. І не тільки по особовому складу, а саме в силах та засобах, в долученні авіаційної, артилерійської підтримки тощо", - додав Бородін.

Війна в Україні - ситуація на Харківщині

Як повідомлялося раніше, 22 серпня стало відомо, що Третя штурмова бригада почала наступ у Харківській області. Ворог зазнає значних втрат на цьому відрізку.

Зараз росіяни намагаються повернути свої позиції на Харківщині, і тому активно штурмують.

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