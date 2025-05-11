Росіяни так забруднили власні пляжі, що тепер їм ніде відпочивати, окрім як у Криму, перетвореному в суцільну військову базу.

Через грудневий розлив мазуту з російських танкерів значна частина чорноморського узбережжя Росії стала непридатною для пляжного відпочинку. Тому російські відпочивальники масово потягнулися в окупований Крим, ігноруючи військові загрози. Наслідком стали величезні черги на Керченському мосту, розповів в ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Для них (окупантів – УНІАН) це є додатковою складністю, бо треба більше персоналу, більше заходів, щоб забезпечити безпеку. Але, не зважаючи на те, що там (в черзі на Кримський міст - УНІАН) треба стояти годинами, а іноді й добу, вони (туристи – УНІАН) туди намагаються частіше їздити. А росгвардія та компанія мають додатковий клопіт, як це організувати", - додав він.

За словами Плетенчука, росіяни доволі щільно насичують Крим системами ППО. Іноді це виглядає трохи дивно, тому що реальна щільність перекриття Криму набагато вища, ніж на багатьох ділянках, в тому числі на території самої РФ.

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"Для росіян Крим має й логістичне, й символічне значення. Але ППО там мінусувалися й до цього, відбувається це й зараз. Там є що знищувати. Там доволі висока концентрація ППО", - пояснив речник.

Як зазначив Плетенчук, в умовах західних санкцій певні системи ППО стали для росіян штучним товаром, бо окупанти вимушені якось добувати відповідні елементи, електрону базу, яка не є російського виробництва.

"Електрона система завжди для них була слабким місцем, але, як ви бачите, поки вони в цю гру грають, попри втрати", - сказав Плетенчук.

За його словами, під час так званого триденного перемир’я окупанти виводили у Чорне море носії "Калібрів".

"Вони виводили кілька ракетоносіїв під час так званих святкувань. Це було пов’язано з забезпеченням охорони… Можливо очікували від нас якихось сюрпризів, але після закінчення святкувань в пункті базування Новоросійськ, вони ці носії завели назад. Наразі в акваторії відсутні будь-які одиниці", - сказав Плетенчук.

Війна в Криму

Як писав УНІАН, останнім часом важливим напрямком для глибоких ударів ЗСУ став тимчасово окупований Крим, який перетворився на основний майданчик для знищення російської протиповітряної оборони. У цьому році саме на півострові було ліквідовано найбільшу кількість засобів ППО, ніж на будь-якій іншій ділянці фронту або на території РФ.

За словами військового оглядача Олександра Коваленка, поступове вибивання російської ППО в Криму, розпочате у 2024 році за допомогою ракет ATACMS, наразі перейшло у більш систематичне полювання з використанням ударних дронів.

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