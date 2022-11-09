Значні втрати позначаються на моральному стані окупантів.

На Авдіївському та Бахмутському напрямках російська армія втрачає близько 100 військових щодоби.

Донбас і надалі залишається головним епіцентром атаки росіян, повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

"Наші воїни роблять все, щоб зупинити навалу російського окупанта. Бахмутський і Авдіївський напрямки зазнають найбільших атак. Ворог накидає артилерійськими системами всіх видів, мінометами та танками, проте він зазнає значних втрат і, як правило, ми не даємо йому просунутися вперед", - зазначив він.

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За словами Череватого, на цих напрямках російські окупанти втрачають близько 100 військових щодоби.

"Це серйозні втрати. І це позначається на їхньому моральному стані. За нашими перехопленнями, ми знаємо, що на Авдіївському напрямку вони планували, що прибудуть офіцери-вихователі з Тихоокеанського флоту для того, щоб заспокоїти стан моральний, і допомогти", - відзначив речник Східного угруповання військ.

Ситуація на Донбасі

Ввечері 8 листопада президент Володимир Зеленський розповів, що на Донеччині зараз особливо важка ситуація. Попри великі втрати, окупанти продовжують намагатися вийти на адміністративну межу області.

Аналітики американського Інституту вивчення війни називають становище російських військ у Павлівці на Вугледарському напрямку, ймовірно, жахливим.

Раніше окупанти поскаржилися губернатору Примор'я на величезні втрати у Донецькій області. Той попросив перевірити цю інформацію і допустив, що це могло бути "вкиданням українських спецслужб".

Після цього президент України звинуватив губернатора у брехні.

8 листопада голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що на Донеччині спостерігається певна тенденція до повернення людей.

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