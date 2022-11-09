Російські загарбники несуть колосальні втрати, але намагаються тиснути, користуючись мобілізованим "безлімітом" людської живої сили.

На Бухмутському напрямку ситуація непроста, оскільки ворог сильно напирає.

Командир батальйону "Свобода", майор Національної гвардії України Петро Кузик в ефірі інформаційного телемарафону заявив, що щодня вони стримують по два-три штурми ворога та перебувають під постійними артилерійськими обстрілами.

"Вони за рахунок мобілізованих, цього "гарматного м’яса", сформували все ж таки більш-менш наступальний потенціал і, користуючись цим "безлімітом" в людській живій силі та боєкомплекті артилерійському, намагаються тиснути. Зрозуміли, що Бахмут вони (російські загарбники – УНІАН) "в лоб" не візьмуть і зараз намагаються обійти його зліва-справа, намагаються знайти слабину в обороні, щоб притиснути. Ми зустрічаємо їх доволі серйозно, втрати в них колосальні, але тим не менше, з нашого боку теж ситуація доволі непроста. В принципі, зараз війна йде не за якісь квадратні кілометри, а буквально за кожен кущ б’ємося, за кожне сільське перехрестя", - зазначив Кузик.

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За його словами, російським окупантам, ймовірно, поставлено певні стислі терміни для взяття Бахмута.

"У них, я так розумію, дуже стислі терміни цього або якісь загород-загони стоять, бо людей вони не жаліють, боєкомплекту не жаліють. Більше того, там, де у них провалюються два-три штурми, вони запросто викликають авіацію",- додав Кузик.

Він додав, що серед тих росіян, які зараз потрапляють в полон, багато новомобілізованих з числа засуджених або нещодавно звільнених з колоній.

"Полонені, які зараз пішли, в основному зеки та кримінальники. І що дивує, коли запитуєш в них, якого числа вони прибули на позицію, розумієш, що їх завозять без будь-якої підготовки і одразу кидають в бій. А можливо, в них (у російської влади – УНІАН) один з планів - утилізувати своє кримінальне середовище, і вони таким чином вирішують питання і штурмових груп, і питання економії на утриманні зеків", - додав командир батальйону "Свобода".

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада президент РФ Володимир Путін підписав закон, що дозволяє мобілізувати громадян з незнятою або непогашеною судимістю за низку важких злочинів. Цим документом Путін легалізував призов зеків під час мобілізації.

На сьогодні, 9 листопада, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 9 листопада орієнтовно становлять близько 77 тис. 950 осіб.

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