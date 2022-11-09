На Бухмутському напрямку ситуація непроста, оскільки ворог сильно напирає.
Командир батальйону "Свобода", майор Національної гвардії України Петро Кузик в ефірі інформаційного телемарафону заявив, що щодня вони стримують по два-три штурми ворога та перебувають під постійними артилерійськими обстрілами.
"Вони за рахунок мобілізованих, цього "гарматного м’яса", сформували все ж таки більш-менш наступальний потенціал і, користуючись цим "безлімітом" в людській живій силі та боєкомплекті артилерійському, намагаються тиснути. Зрозуміли, що Бахмут вони (російські загарбники – УНІАН) "в лоб" не візьмуть і зараз намагаються обійти його зліва-справа, намагаються знайти слабину в обороні, щоб притиснути. Ми зустрічаємо їх доволі серйозно, втрати в них колосальні, але тим не менше, з нашого боку теж ситуація доволі непроста. В принципі, зараз війна йде не за якісь квадратні кілометри, а буквально за кожен кущ б’ємося, за кожне сільське перехрестя", - зазначив Кузик.
За його словами, російським окупантам, ймовірно, поставлено певні стислі терміни для взяття Бахмута.
"У них, я так розумію, дуже стислі терміни цього або якісь загород-загони стоять, бо людей вони не жаліють, боєкомплекту не жаліють. Більше того, там, де у них провалюються два-три штурми, вони запросто викликають авіацію",- додав Кузик.
Він додав, що серед тих росіян, які зараз потрапляють в полон, багато новомобілізованих з числа засуджених або нещодавно звільнених з колоній.
"Полонені, які зараз пішли, в основному зеки та кримінальники. І що дивує, коли запитуєш в них, якого числа вони прибули на позицію, розумієш, що їх завозять без будь-якої підготовки і одразу кидають в бій. А можливо, в них (у російської влади – УНІАН) один з планів - утилізувати своє кримінальне середовище, і вони таким чином вирішують питання і штурмових груп, і питання економії на утриманні зеків", - додав командир батальйону "Свобода".
Війна в Україні
Як повідомляв УНІАН, 4 листопада президент РФ Володимир Путін підписав закон, що дозволяє мобілізувати громадян з незнятою або непогашеною судимістю за низку важких злочинів. Цим документом Путін легалізував призов зеків під час мобілізації.
На сьогодні, 9 листопада, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 9 листопада орієнтовно становлять близько 77 тис. 950 осіб.