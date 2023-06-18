Аеророзвідники вдало "зловили момент".

Володимир Шаповал із підрозділу "Дикі бджоли" батальйону "Дике поле" розповів, як аеророзвідникам вдалося виявити на навести HIMARS на скупчення окупантів під Кремінною на Луганщині. Цей удар російські окупанти називали найбільш смертоносним.

"Наша планова робота – обліт територій, виявлення цілей і в подальшому прийняття рішення щодо ураження – була виконана. Насправді це одиничні випадки (коли ворог не ховає свою техніку – УНІАН). Вони досить уважно ставляться до того, щоб заховати техніку, замаскувати техніку. Це просто зловили момент, коли був заїзд певного скупчення, заїзд техніки. Вони просто не встигли ще зробити це (закамуфлювати свою техніку – УНІАН). … На цьому проміжку часу і на дальності дрон-камікадзе туди не міг дістати, а HIMARS дістали", – розповів Шаповал.

Він зазначив, що підтвердити заяви росіян про шалені втрати після цього удару не може.

"Якщо брати по вантажівкам – стояло вісім вантажівок, які перевозять особовий склад, в середньому 20 чоловік на вантажівку… Ну приблизно рота була там, не більше. Навіть по кількості ураження ми не можемо до кінця знати, тому що насправді відстань була велика. Ми не могли спостерігати більш детально. Коли вже на наступний день полетіли подивилися, там уже все було зібрано", – додав він.

Удар по окупантах під Кремінною - що повідомлялося

14 червня ворожі пропагандисти заявили, що нібито по скупченню підрозділу 20-ї гвардійської Краснопрапорної загальновійськової армії під Кремінною прилетіли ракети HIMARS, що спричинило масову загибель окупантів.

Зокрема, повідомлялося про нібито ліквідацію генерал-майора Сухраба Ахмедова, який раніше керував угрупованням військ "Схід" і береговими військами 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.

16 червня з'явилося епічне відео удару HIMARS по підрозділу 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ.

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