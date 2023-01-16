Всі вони заперечують свою причетність до події.

Російські журналісти зателефонували начальнику штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитру Голенкову, обвинуваченому Службою безпеки України в причетності до ракетного удару по Дніпру.

Розмову опублікувало видання "Важные истории". За їхніми даними, 44-річний Голенков народився в селищі Погар Брянської області. У відповідь на питання про причетність до обстрілу, він запитав у журналістки "чий Крим" і сказав, що вона точно з України, бо "в Росії журналісти взагалі не задають питання".

"А що, я прям, бл**ь, на кнопку натискав або в цьому літаку сидів? Що ти хочеш?" - запитав він.

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Спочатку він підтвердив, що є інженером 52 важкого бомбардувального авіаційного полку, але потім почав це заперечувати.

"Я громадянин Російської Федерації, але ніяк не є тим, ким ви мене називаєте. У чому проблема? Якщо у вас якісь дані там є - ну це ваші проблеми", сказав Голенков.

Після цього він почав говорити про поганий зв'язок і закликав "повернути антену на Україні". На тлі інший чоловік почав обзивати журналістку свинею.

"Крим все одно наш. І все інше наше буде. Чого ти хочеш від нас", - сказав він.

Після цього журналістка запитала, чи не шкода йому загиблих у Дніпрі людей.

"Та я нічо не підтримую, чого ти хочеш від мене. Я ще раз кажу: які люди і про що ти взагалі? Я не розумію", - сказав він.

Інший чоловік почав кричати, що Україна "буде одним регіоном Росії, як Камчатка або Якутія". Закінчилася розмова криками "Росія" і "Ура", а також словами Голенкова: "Все інше теж буде наше".

Також журналісти зателефонували Олексію Іваненку та Динару Назірову зі списку СБУ. Іваненко заявив, що не служить в армії і не стежить за новинами. На питання про те, що він думає про війну, він сказав, що "нічим думати вже".

"Я звільнився з армії три роки тому після того, як мені пробили голову. Вийшов на пенсію, займаюся зараз асенізаторством [асенізацією]", - сказав він.

Назіров сказав журналістам, що він "Лісовик з лісового господарства". "Не ходіть в моєму лісі і не лякайте білок", - сказав він і кинув трубку.

Удар по Дніпру

Нагадаємо, що 14 січня Росія масовано обстріляла Україну. Одна з ракет влучила по житловій багатоповерхівці в Дніпрі.

За останніми даними, врятовано 39 осіб, загинуло 40 людей, травмовано 77 осіб, ще 25 осіб наразі розшукуються.

СБУ ідентифікувала російських військовослужбовців, причетних до ракетного удару по Дніпру, серед них:

командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович;

командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович;

начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор'єв Денис Анатолійович;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назіров Динар;

інженер з авіаційного озброєння 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцілуєв Євген.

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