Ще одна жінка може знаходитися під завалами.

Число жертв російського удару по багатоповерховому житловому будинку у Покровську Донецької області. Вже відомо про двох загиблих та 11 поранених.

"Вранці війська РФ потрапили в житловий мікрорайон міста. В результаті обстрілу пошкоджено 4 багатоквартирних будинки, 3 магазини і 8 легкових автомобілів", - йдеться в повідомленні поліції Донецької області.

Відзначається, що 11 осіб отримали різні травми, а двоє загинули. Крім того, під завалами будинку може перебувати ще одна жінка.

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"Пошуково-рятувальна операція триває. На місці обстрілу працюють співробітники поліції, криміналісти та працівники ДСНС", - підсумували в поліції.

Удар росіян по Покровську - що відомо

Росіяни 15 лютого вдарили по Покровську в Донецькій області. Снаряди потрапили в житлову багатоповерхівку, в якій знаходилися люди. В результаті атаки 12 осіб отримали різні травми, з них один надважкі.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 438 "порушення законів і звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

Пізніше стало відомо, що рятувальники знайшли під завалами будинку тіло вже померлого на той момент чоловіка.

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