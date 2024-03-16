На Сизранському НПЗ сталося загоряння установки з переробки нафтопродуктів.

У Росії тривають атаки на нафтопереробні заводи, цього ранку дрони атакували одразу два НПЗ у Самарській області, повідомляє губернатор регіону Дмитро Азаров, а також російські тг-канали.

Повідомляється, що атака сталася о 6 ранку за місцевим часом. Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані, в результаті сталося загоряння установки з переробки нафтопродуктів. Наразі площа загоряння становить 500 квадратних метрів.

Як зазначають у мережі, безпілотники намагалися намагалися збити стрілецькою зброєю, але безуспішно.

Крім того, в цей же час кілька інших дронів атакували Новокуйбишевський НПЗ. Там також почалася пожежа, проте її через півгодини загасили.

Атаки на НПЗ у Росії

15 вересня в Калузькій області Росії безпілотники атакували нафтопереробний завод, унаслідок влучання пошкоджено обладнання підприємства. Як повідомило УНІАН джерело, це була спецоперація Головного управління розвідки Міноборони.

Раніше внаслідок ударів безпілотниками було пошкоджено установку, яка забезпечує понад 50% виробництва одного з найбільших російських НПЗ "Лукойла" в Нижегородській області.

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