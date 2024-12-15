В ГУР підкреслили, що процес послаблення об’єктів логістики, які Росія використовує для ведення війни, триває.

14 грудня в Ульяновську, що в Росії, вибух зруйнував залізничне полотно, військова логістика окупаційної армії РФ зазнала чергового ускладнення. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства борони України.

Зазначається, що вибух відбувся у залізничному районі Ульяновська, на лінії неподалік річки Свіяґа, за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновського моторного заводу.

В ГУР нагадали також, що 13 грудня у місті Краснодар пожежа вивела з ладу три локомотиви, а 11 грудня у Брянську згоріло два магістральних теплотяги держави-агресора.

"Процес послаблення об’єктів логістики, що їх Росія використовує для ведення геноцидної війни проти України, триває", - наголосили в українській розвідці.

Атаки на російські військові об'єкти - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня, Служба безпеки України разом із ОСУВ "Таврія", Головним управлінням розвідки, Силами спеціальних операцій та Силами безпілотних систем провела багатоетапну спецоперацію.

Її метою було перерізання логістичних шляхів постачання пального із Криму на тимчасово окуповані території Запоріжжя. Внаслідок спецоперації ракети вразили локомотив і крайні вагони, аби ворог не зміг розтягнути цистерни і врятувати частину палива.

Також стало відомо, що дрони атакували Грозний (Чеченська республіка, РФ). За інформацією російських ЗМІ, однією з цілей атаки стала база ОМОНу. На відео, які поширюються соцмережами, можна побачити пошкодження будівлі та кількох ОМОНівців, які оглядають наслідки атаки.

Вас також можуть зацікавити новини: