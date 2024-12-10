Окупанти розмістили склад поблизу житлових будинків, а тепер змушені евакуювати жителів.

В окупованому місті Єнакієве (Донецька область) гримлять вибухи на складі боєприпасів. Відповідні відео розійшлися Мережею.

"Окуповане Єнакієве потрапило під обстріл. Імовірно, уражено склад боєприпасів", - повідомляє "Астра", публікуючи відео з місця подій.

На сильно заблюрених кадрах видно густий дим і спалахи вогню, які супроводжуються безперервною тріскотнею - вторинною детонацією, характерною для пожежі на складі боєприпасів.

Z-пабліки стверджують, що пожежа почалася після прильоту трьох ракет від "Хаймарса". Також пишуть, що окупанти оголосили екстрену евакуацію жителів із прилеглих вулиць. Кілька будинків уже нібито зруйновано.

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Як писав УНІАН, підрозділ ЗСУ, що складається з колишніх ув'язнених, вдало контратакував біля Торецька. Штурм провели недалеко від каналу Сіверський Донець - Донбас на північному сході від Торецька і захопили ворожі позиції.

Також ми розповідали, що окупанти зосереджують на трьох напрямках фронту близько 150 тисяч солдатів. Йдеться про Покровський, Курахівський та Времівський напрямки.

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