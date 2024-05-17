На Туапсинському НПЗ загорілася ректифікаційна колона.

Цієї ночі українські дрони-камікадзе успішно атакували нафтопереробні об'єкти в Краснодарському краї.

Російський проєкт ВЧК-ОГПУ публікує дані про втрати, посилаючись на звіти місцевих силовиків. Новоросійськ атакували щонайменше 30 безпілотних літальних апаратів, а Туапсинський нафтопереробний завод - щонайменше два.

У Новоросійську дрони вразили два резервуари з паливом на території мазутного терміналу ТОВ "НТПМ" і нафтомазутний термінал на території ТОВ "Газпром". На нафтобазі АТ ТНТ "Грушева" вдалося знищити резервуар із бензином об'ємом щонайменше 30 тонн. На Туапсинському НПЗ загорілася ректифікаційна колона, вогонь охопив 200 квадратів.

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Масована атака дронів на Росію: що відомо

Як відомо, цієї ночі в окупованому Криму та Новоросійську повідомили про потужні вибухи та атаку українських дронів. У частині Севастополя зникло світло, також виявився знеструмленим порт Новоросійська.

Влада заявляла про успішне відбиття атаки, в цей час у мережі публікували відео, на яких можна було побачити вибухи.

Уранці російське Міноборони заявило про збиття 51 БПЛА над Кримом, 44 - над Краснодарським краєм, 6 - над Бєлгородською областю і ще одного - над Курською. Також окупанти повідомили, що знищили в Чорному морі 6 морських дронів.

Джерела УНІАН повідомляють, що нічні операції провели СБУ і ГУР. За їхніми даними, тепер росіянам доведеться заново ремонтувати Туапсинський НПЗ.

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