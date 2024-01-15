Керівник Офісу президента України взяв участь у зустрічі радників із національної безпеки.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що для Китаю важливо приєднатися до переговорів щодо мирної угоди, яка покладе край війні між Росією та Україною. Про це Єрмак сказав у ході Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі, де він бере участь у зустрічі понад вісімдесяти радників з питань національної безпеки, повідомляє бельгійське видання HLN.

ЗМІ зазначає, що цього тижня в Давосі також перебувають президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Китаю Лі Цян. Сам Зеленський з понеділка перебуватиме у Швейцарії, повідомили в його прес-службі.

"Україна прагне заручитися надійною підтримкою своїх союзників, оскільки наближається друга річниця російського вторгнення", - пише видання.

Форум у Давосі - останні новини

Під час щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі постали питання України. Зокрема, на заході виступили 16-річний хлопчик з Бучі, у якого на очах убили батька, та зґвалтована медсестра з Київщини. Жертви російської агресії вимагають від світової спільноти справедливого покарання для тих, хто безпосередньо скоював злочини проти мирних, а також тих, хто давав злочинні накази, включно з найвищим російським керівництвом.

Також УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський у Давосі проведе важливу зустріч для фінансової підтримки України.

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