Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що для Китаю важливо приєднатися до переговорів щодо мирної угоди, яка покладе край війні між Росією та Україною. Про це Єрмак сказав у ході Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі, де він бере участь у зустрічі понад вісімдесяти радників з питань національної безпеки, повідомляє бельгійське видання HLN.
ЗМІ зазначає, що цього тижня в Давосі також перебувають президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Китаю Лі Цян. Сам Зеленський з понеділка перебуватиме у Швейцарії, повідомили в його прес-службі.
"Україна прагне заручитися надійною підтримкою своїх союзників, оскільки наближається друга річниця російського вторгнення", - пише видання.
Форум у Давосі - останні новини
Під час щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі постали питання України. Зокрема, на заході виступили 16-річний хлопчик з Бучі, у якого на очах убили батька, та зґвалтована медсестра з Київщини. Жертви російської агресії вимагають від світової спільноти справедливого покарання для тих, хто безпосередньо скоював злочини проти мирних, а також тих, хто давав злочинні накази, включно з найвищим російським керівництвом.
Також УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський у Давосі проведе важливу зустріч для фінансової підтримки України.
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