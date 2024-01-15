Президент планує зустрітися з головою одного з найбільших банківських холдингів світу JPMorgan Chase & Co. Джеймі Дімоном.

Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі планує зустрітися з з головою одного з найбільших банківських холдингів світу JPMorgan Chase & Co. Джеймі Дімоном, шукаючи подальшої підтримки України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Видання зазначає, що JPMorgan консультує Зеленського щодо залучення приватного капіталу для різних проектів реконструкції. У вересні Мері Ердоес, керівник відділу управління активами та капіталом JPMorgan, організувала для Зеленського зустріч з американськими фінансовими лідерами, щоб обговорити питання пошуку коштів приватного сектору для відновлення країни.

Окрім зустрічі з головним виконавчим директором JPMorgan, президент України планує зустрітися з президентом Швейцарії Віолою Амхерд і виступити з публічною промовою на щорічному форумі в Давосі, Швейцарія.

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Водночас зазначається, що порядок денний Зеленського в Давосі все ще знаходиться в стадії розробки.

Візит Зеленського у Швейцарію

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський 15 січня вирушить до Швейцарії з робочим візитом. В рамках візиту глава держави зустрінеться з головами обох палат парламенту, лідерами партій і зі своїм швейцарським колегою. Крім того, Зеленський візьме участь у Всесвітньому економічному форумі і проведе ряд двосторонніх зустрічей в Давосі.

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