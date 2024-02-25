У ніч на 25 лютого Росія здійснила масовий пуск дронів "Шахед".

В ніч на 25 лютого Збройні сили України знищили 16 БПЛА типу "Шахед", хоча загалом Росія запустила по наших територіях 18 дронів.

Про напрямки пусків та результативність роботи сил ППО Повітряні сили ВСУ розповіли в Telegram.

"У ніч на 25 лютого 2024 року противник атакував 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (Приморсько-Ахтарськ – РФ., мис Чауда – Крим)", - уточнили там.

За даними відомства, мобільні групи Сил оборони та авіація Повітряних сил спільними зусиллями знищили 16 "Шахедів" у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.

Нічна атака РФ на Україну - деталі від Гуменюк

В ніч на 25 лютого армія РФ здійснила комбіновану атаку по Україні. Окрім дронів ворог застосував для удару ракети Х-31П.

Тактика окупантів полягала в тому, щоб знесилити ППО України перед запуском "Шахедів", коментувала керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"На початку ночі фактично ворог намагався за допомогою тактичної авіації з акваторії Чорного моря знищити нашу систему протиповітряної оборони", - заявила вона в ефірі телемарафону.

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