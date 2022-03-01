На думку президента, такі гарантії мають передбачати територіальну цілісність України і захищеність її кордонів.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що країни-члени Організації північноатлантичного договору (НАТО) мають виробити юридичні гарантії безпеки для України, якщо не готові прийняти членство України.

Про це Зеленський сказав у спільному інтерв'ю для Reuters та CNN.

Президент наполегливо закликає міжнародну спільноту робити більше для підтримки України, в тому числі запровадити безпольотну зону над українською територією.

"Не йдеться про втягнення країн НАТО у війну. Правда така, що усі давно втягнуті у війну і явно не Україною, але Росією - відбувається повномасштабна війна", - сказав Зеленський.

Як зазначив глава Української держави, президент США Джо Байден повідомив йому, що наразі не час запроваджувати такий захід.

"Наші партнери, якщо не готові взяти Україну в НАТО... оскільки Росія не хоче, аби Україна була в НАТО, - повинні виробити спільні безпекові гарантії для України", - сказав Зеленський.

"Це означає, що ми маємо нашу територіальну цілісність, що наші кордони захищені, ми маємо особливі відносини з усіма нашими сусідами, що ми повністю у безпеці, і гаранти, які забезпечують нашу безпеку, гарантують це юридично", - сказав Зеленський.