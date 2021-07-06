Члени політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу сьогодні покинули засідання після того, як росіяни покликали туди представницю ОРДЛО, засуджену за тероризм.
Про це розповів член підгрупи Сергій Гармаш в ефірі каналу "Україна 24".
За його словами, сьогодні на засіданні дебютувала новий модератор від ОБСЄ Сільвія Берман.
"Почалося з невеликого конфузу - вона не зовсім ще увійшла в курс справи. Цим скористалася російська делегація і запропонувала оголосити неформальне засідання формальним. Вона це зробила. Природно, за стіл переговорів сіли ми, представники ОРДЛО від України. Після цього ввели у віртуальну кімнату переговорів відому нам Майю Пирогову, яка представляє, так би мовити, "громадських експертів від ОРДЛО". Ми, як попереджали неодноразово, і сьогодні теж попереджали пані Сільвію Берман, вийшли з-за столу переговорів, з кімнати переговорів, тому що ми не будемо сидіти за одним столом з людиною, засудженою за тероризм", - розповів Гармаш.
Читайте такожВ ОБСЄ заявили про понад 300 порушень "тиші" на Донбасі за кілька днів
У підсумку представниця ОБСЄ опинилася в переговорній кімнаті фактично одна, зазначив Гармаш.
"Довелося врегулювати це питання додатковими контактами на рівні телефонних дзвінків і продовжувати засідання вже як неформальну зустріч. Така ось незручна ситуація", - додав він.
Завтра відбудеться засідання безпосередньо Тристоронньої контактної групи.
Раніше радник української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович розповів, як може далі розвиватися "мінський процес" в умовах, коли багато політиків і експерти заявляють про його неефективність.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram