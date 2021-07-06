Гармаш розкрив подробиці сьогоднішнього засідання підгруп.

Члени політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу сьогодні покинули засідання після того, як росіяни покликали туди представницю ОРДЛО, засуджену за тероризм.

Про це розповів член підгрупи Сергій Гармаш в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, сьогодні на засіданні дебютувала новий модератор від ОБСЄ Сільвія Берман.

"Почалося з невеликого конфузу - вона не зовсім ще увійшла в курс справи. Цим скористалася російська делегація і запропонувала оголосити неформальне засідання формальним. Вона це зробила. Природно, за стіл переговорів сіли ми, представники ОРДЛО від України. Після цього ввели у віртуальну кімнату переговорів відому нам Майю Пирогову, яка представляє, так би мовити, "громадських експертів від ОРДЛО". Ми, як попереджали неодноразово, і сьогодні теж попереджали пані Сільвію Берман, вийшли з-за столу переговорів, з кімнати переговорів, тому що ми не будемо сидіти за одним столом з людиною, засудженою за тероризм", - розповів Гармаш.

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У підсумку представниця ОБСЄ опинилася в переговорній кімнаті фактично одна, зазначив Гармаш.

"Довелося врегулювати це питання додатковими контактами на рівні телефонних дзвінків і продовжувати засідання вже як неформальну зустріч. Така ось незручна ситуація", - додав він.

Завтра відбудеться засідання безпосередньо Тристоронньої контактної групи.

Раніше радник української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович розповів, як може далі розвиватися "мінський процес" в умовах, коли багато політиків і експерти заявляють про його неефективність.

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Автор: Юрій Годован