Він подякував українським військовослужбовцям, які це забезпечують.

Президент України Володимир Зеленський щодо ситуації на Донбасі зазначає, що загалом українські війська тримають позиції, сказав він у своєму відеозверненні.

"Провів чергове засідання Ставки (верховного головнокомандувача - УНІАН). Ключове - Донеччина, Луганщина, наш Донбас, де тривають найжорстокіші бої. Бахмут, Соледар, Кремінна. Загалом тримаємо позиції. Є і такі ділянки фронту, де потроху просуваємося", - зазначив Зеленський.

Він подякував українським військовослужбовцям, які це забезпечують.

Відео дня

"Обговорили ситуацію на півдні, на нашому кордоні, постачання зброї, подальше посилення ППО", - розповів президент.

Бої на сході – актуальне

Тривають інтенсивні штурми росіян у Донецькій області. Під Бахмутом, за словами речника Східного угрупування ЗСУ, росіяни змінили тактику наступу – тепер ідуть до позицій захисників малими групами і намагаються вступити у ближній бій. Та попри усі намагання їм це не вдається.

За словами президента Володимира Зеленського, ворог не відмовився від ідеї захоплення Донбасу і ставить собі завдання зробити це під Новий рік.

Раніше УНІАН робив репортаж з прифронтового Бахмута.

Щоденно ЗСУ стримують до 20 атак противника під Бахмутом, заявили у Генштабі.

Окремо Інститут вивчення війни зауважував боєприпасний "голод" у "вагнерівців" і їхнє виснаження. Імовірно, вже невдовзі найманці Пригожина вимагатимуть "оперативної паузи".

Водночас ворог стягує сили й у Луганську область, де останніми днями у ЗСУ є певний прогрес.

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