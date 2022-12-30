Президент України Володимир Зеленський щодо ситуації на Донбасі зазначає, що загалом українські війська тримають позиції, сказав він у своєму відеозверненні.
"Провів чергове засідання Ставки (верховного головнокомандувача - УНІАН). Ключове - Донеччина, Луганщина, наш Донбас, де тривають найжорстокіші бої. Бахмут, Соледар, Кремінна. Загалом тримаємо позиції. Є і такі ділянки фронту, де потроху просуваємося", - зазначив Зеленський.
Він подякував українським військовослужбовцям, які це забезпечують.
"Обговорили ситуацію на півдні, на нашому кордоні, постачання зброї, подальше посилення ППО", - розповів президент.
Бої на сході – актуальне
Тривають інтенсивні штурми росіян у Донецькій області. Під Бахмутом, за словами речника Східного угрупування ЗСУ, росіяни змінили тактику наступу – тепер ідуть до позицій захисників малими групами і намагаються вступити у ближній бій. Та попри усі намагання їм це не вдається.
За словами президента Володимира Зеленського, ворог не відмовився від ідеї захоплення Донбасу і ставить собі завдання зробити це під Новий рік.
Раніше УНІАН робив репортаж з прифронтового Бахмута.
Щоденно ЗСУ стримують до 20 атак противника під Бахмутом, заявили у Генштабі.
Окремо Інститут вивчення війни зауважував боєприпасний "голод" у "вагнерівців" і їхнє виснаження. Імовірно, вже невдовзі найманці Пригожина вимагатимуть "оперативної паузи".
Водночас ворог стягує сили й у Луганську область, де останніми днями у ЗСУ є певний прогрес.